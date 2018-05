L'arresto dei due rapinatori, Brandara: "Maggiore collaborazione con le forze dell'ordine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La notizia dell'arresto, ad opera dei Carabinieri, dei due giovani di Naro, ritenuti responsabili di aggressione e rapina ai danni di un anziano di 86 anni, arrestato avvenuto grazie anche al segnalazioni ricevute da parte di diversi cittadini, oltre che degli strumenti investigativi a loro disposizione, hanno indotto il Commissario straordinario del nostro Comune, Maria Grazia Brandara, ad intervenire nuovamente su un argomento già affrontato alcuni mesi orsono, e più volte ribadito nel tempo, che è quello della corresponsabilità di ogni singolo cittadino per la crescita civile e sociale dell'intera comunità, oltre che per la sicurezza di ogni singolo abitante, specie se bambino o anziano, oltre che per il patrimonio pubblico e privato.

"Collaborare con le Forze dell'Ordine, oltre che un dovere sancito dalla legge, è sopratutto un dovere morale di ogni singolo cittadino, a difesa e tutela della sicurezza di tutti e dei più deboli in particolare. - è l'opinione espressa dal Commissario straordinario – Già altre volte, per la tutela delle persone e dei beni, siano essi privati che pubblici, ho avuto modo di lanciare un appello a tutti, senza distinzione alcuna, ad essere "SENTINELLE INTELLIGENTI”, e segnalare, anche in forma anonima se non ci si vuole esporre, tutto ciò che di anomalo notiamo nel proprio quartiere, comprese presenze non consuete e sospette, perchè, così come egregiamente

auspicato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Giovanni Pellegrino, molti reati, siano essi leggeri o pesanti, possano essere repressi nella fase preventiva e non già dopo che gli stessi sono stati consumati. E perchè questo possa accadere è necessario collaborare per dare vita a quel senso di comunità e di appartenenza ad un territorio che ci deve rendere più presenti e solidali. Soltanto così, essendo solidali tra noi, fiduciosi nelle istituzioni e collaborativi con le Forze

dell'Ordine, potremo vivere una vita più serena e con meno guai sul groppone".