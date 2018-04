Amministrative, i comunitari possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito di quanto da noi comunicato in data 23 marzo 2018, in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, l'Ufficio Elettorale precisa che i cittadini comunitari residenti a Licata, possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, per poter partecipare al voto, entro e non oltre la data del primo maggio 2018.

Come già noto, la richiesta di iscrizione va presentata su apposito modello, già disponibile, da ritirare presso l'Ufficio Elettorale Comunale, ubicato al piano terra dell'ex Convento del Carmine, in corso Roma.

Ricordiamo che l'appello è rivolto a coloro che, essendo cittadini comunitari, non abbiano già presentato precedente richiesta di iscrizione nelle liste aggiunte e sono, pertanto, privi di certificato elettorale.