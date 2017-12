Marketing, studenti a lezione da MakeHub per l'alternanza scuola-lavoro

La società di marketing MakeHub comunica che a partire da gennaio diverrà parte integrante di un progetto ministeriale, l’Alternanza Scuola - Lavoro, divenendo ufficialmente “struttura ospitante” dell’istituto d’istruzione superiore “Enrico Fermi” di Licata e relative sedi associate: IPIA “Fermi” e "Curella”. Il percorso formativo degli studenti convolti avverrà nella propria sede, di via Sant’Andrea 44, nel quartiere Marina, cuore del centro storico di Licata.

"Obiettivo di MakeHub - spiega la società - è invece quello di rendere agevole ma soprattutto costruttivo, un percorso importante come quello della formazione professionale, attraverso lo studio e l'acquisizione di competenze tecnologiche e digitali, oggi, come non mai, fondamentali per un rapido inserimento nel mondo del lavoro a conclusione di un qualsiasi percorso scolastico, e domani, chissà, a supporto di MakeHub e alla sua spudorata voglia di cambiare il futuro".