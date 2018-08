Allagamenti, il sindaco: "Venga avviata la pulizia delle caditoie e dei tombini"

Entro il mese vengano avviate le pulizie delle caditoie e dei tombini del centro abitato. E' questa la direttiva che ha dato il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, al dirigente del dipartimento Lavori pubblici.

Lo scopo è quello di prevenire, quanto più possibile, il fenomeno degli allagamenti soprattutto nella parti basse del centro, in modo da garantire la sicurezza delle persone e non arrecare danni e disagi alla popolazione, alle varie attività commerciali ed economiche in genere, ed alla viabilità.