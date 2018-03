Raccolta differenziata, si comincia il 31 con gli esercizi commerciali

Il 31 marzo si comincia: al via la raccolta differenziata per le attività commerciali, poi toccherà ai cittadini. "Se non avviamo la differenziata nel futuro saremo sommersi dai rifiuti perché non ci sono bacchette magiche – spiega il commissario straordinario Maria Grazia Brandara – . Abbiamo convenuto di iniziare dalle utenze commerciali ma il nostro obiettivo a stretto termine è quello di decurtare di almeno un venti per cento la quantità di rifiuti da conferire in discarica".

Intanto è ripresa la raccolta dei rifiuti. Per togliere dalle strade le 400 tonnellate di spazzatura che si sono accumulate nelle ultime settimane saranno necessari diversi giorni.