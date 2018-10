"Massacrata dal mio ex? Solo aggressioni verbali", 26enne fa retromarcia in aula

“In una sola circostanza mi ha messo le mani addosso, le altre volte si è trattato solo di aggressioni verbali”: dopo due tentativi di audizione, andati a vuoto perché la presunta vittima non si è presentata per deporre all’incidente probatorio, la donna arriva in aula per testimoniare con l’accompagnamento coattivo della polizia e ritratta gran parte delle accuse. Protagonista della vicenda giudiziaria è F.V., licatese di 25 anni. Il giovane, difeso dall’avvocato Giuseppe Lauricella, è indagato per maltrattamenti e lesioni personali.

A denunciarlo era stata la compagna di un anno più grande. I presunti maltrattamenti sarebbero avvenuti, a Palma di Montechiaro, dove la coppia conviveva, dal giugno del 2016 all’aprile dell’anno successivo. La ragazza ha denunciato di essere stata oggetto di ripetute e gravi violenze fisiche e psicologiche. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Gloria Andreoli.