Aggiudicata la manutenzione della strada per Mollarella, fra un paio di mesi il cantiere

Sono stati aggiudicati, dal Libero consorzio comunale di Agrigento, i lavori di manutenzione della strada provinciale 38 che collega il centro di Licata con Mollarell, dopo aver attraversato la zona dell'ospedale e di Montesole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfazione è stata espressa stamani dal sindaco Giuseppe Galanti e dall’assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Castiglione. "I lavori per la manutenzione e messa in sicurezza della provinciale 38 – ha detto l’assessore Castiglione – hanno un importo di 1.200.000 euro. Tra circa due mesi, a conclusione dell’iter e di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme che disciplinano la materia, avverrà la consegna alla ditta aggiudicataria per l’apertura del cantiere e l'esecuzione delle opere previste dal progetto".