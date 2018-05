Acqua inquinata a Safarello, il commissario ordina il divieto di uso potabile

Il neo commissario straordinario del Comune, Maria Elena Volpes ha disposto a tutti i residenti le cui abitazioni sono fornite con acqua erogata dal serbatoio di Safarello, e quindi, delle zone Villaggio dei Fiori, Villaggio Agricolo, e Fondachello Plaia, il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua per fini potabili.

Il provvedimento è stato emesso dopo che è stato comunicata la presenza di colore "non accettabile" in entrata e uscita dal serbatoio. L'ordinanza sarà mantenuta fino a quando le analisi non avranno accertato che i valori sono rientrati nella norma.