Gli demolirono la casa abusiva, ex vice sindaco vince la causa e non dovrà pagare le spese per le ruspe

Il Comune gli ha demolito la villa abusiva ma l'ex vice sindaco di Licata, l'avvocato Gaetano Cardella, noto anche per avere assistito legalmente gli altri abusivi, fa causa alla società di riscossione dell'ente e ottiene l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento.

Cardella avrebbe dovuto pagare circa 44 mila euro per le spese delle ruspe ma Engineering tributi spa non si è neppure costituita in giudizio per spiegare le ragioni che stavano alla base del provvedimento di ingiunzione. Secondo il giudice Luca Restivo, della sezione civile del tribunale di Agrigento, sarebbe spettato alla società provare l'esistenza e l'ammontare del debito.