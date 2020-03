Abusivismo edile, ripartono le demolizioni: immissione in possesso di 4 stabili

Tre ex proprietari di immobili abusivi hanno preferito demolire autonomamente e a proprie spese. Altrettanti hanno presentato ricorso e attendono l'esito. Uno l'intervento in corso, in contrada Mintina, dove il vincolo è quello legato al vallone. E a procedere sono le ruspe della ditta incaricata dal Comune. Per lunedì è prevista invece l'immissione in possesso di altri stabili - quattro con precisione - abusivi. Si torna a demolire a Licata dove non è escluso - scrive il quotidiano La Sicilia - che possano tornare i contingenti militari per mantenere l'ordine pubblico. Non sono state rese note le località dove le ruspe entreranno in azione. Ruspe che, in città, sono arrivate nell'aprile del 2016 e che da allora, tranne che per brevi periodi, non si sono mai fermate. Attualmente, dunque, sono 11 i procedimenti in lavorazione da parte di Procura della Repubblica di Agrigento e ufficio tecnico comunale.