Abusivismo senza fine, tornano le ruspe per abbattere un fabbricato

Una nuova ordinanza di demolizione è stata firmata dal dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Licata. Il provvedimento riguarda un fabbricato in una zona rurale della città, realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia.

Ai proprietari sono stati concessi, come da prassi, novanta giorni di tempo per demolire le opere abusive. Il passaggio successivo, qualora non dovessero eseguire il provvedimento, sarà l'acquisizione al patrimonio del Comune.