"Hanno costruito senza licenza o in difformità", denunciate sei persone

Sei licatesi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per abusivismo edilizio. Le segnalazioni sono state formalizzate, agli uffici di via Mazzini ad Agrigento, dalla polizia municipale che, assieme ai tecnici dell'Urbanistica, hanno effettuato le diverse verifiche.

Sono stati, dunque, scoperti - durante il mese di dicembre - casi di costruzione senza alcuna licenza e casi di evidente difformità rispetto a quanto autorizzato poiché previsto nel progetto. L'abusivismo edilizio, a Licata, tiene dunque testa. Ed il tutto nonostante - proprio per abusivismo edilizio - siano stati già rasi al suolo ben 90 immobili.