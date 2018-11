Abusivismo edilizio, settore senza crisi: denunciate 13 persone in un mese

C'è un settore, a Licata, che non è mai in crisi. E' quello dell'abusivismo edilizio. Se ad Agrigento, ad esempio, durante il mese di ottobre, non c'è stato nessun nuovo abuso scoperto e dunque nessuna nuova segnalazione alla Procura, a Licata sono stati invece ben 13 le persone che sono state denunciate.

I controlli, naturalmente, sono stati effettuati dalla polizia municipale e dai funzionari del Comune. Perché il "pugno duro" contro il fenomeno del "cemento selvaggio" non si ferma mai.