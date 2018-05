"Morto per calcoli renali non diagnosticati", gli indagati salgono a 19

Salgono a diciannove gli indagati per la morte di Salvatore Mugnos, avvenuta l'8 maggio dopo una serie di ricoveri. Il pubblico ministero Paola Vetro ha messo sotto inchiesta anche due sanitari in servizio all'ospedale di Gela che si aggiungono ai colleghi del San Giacomo di Altopasso di Licata e del San Giovanni di Dio di Agrigento. L'autopsia sul corpo del cinquantunenne verrà eseguita lunedì. Nel pomeriggio è stato conferito l'incarico al medico legale Angelo Montana.

Mugnos era stato dimesso per due volte dall'ospedale di Licata e la terza volta sarebbe tornato in gravissime condizioni dopo avere fatto un passaggio all'ospedale di Gela: i medici avevano disposto il trasferimento al San Giovanni di Dio, struttura ritenuta più attrezzata a gestire l'emergenza ma non c'era stato più tempo. Mugnos è morto prima che si potesse tentare un intervento.

A ucciderlo, secondo quanto denunciato dai familiari, sarebbero stati due calcoli renali. L'uomo sarebbe andato per due volte in ospedale a Licata, restando in attesa e non venendo in nessun modo curato. Dopo le dimissioni, sarebbe tornato al pronto soccorso ma le sue condizioni si erano aggravate in maniera decisiva.

Il consulente del pm, nominato nel pomeriggio, dovrà accertare le cause del decesso e "quant'altro utile nella ricostruzione dei fatti". I familiari di Mugnos, dalla cui denuncia è partita l'inchiesta, hanno nominato come difensore l'avvocato Angelo Balsamo. I medici indagati risultano difesi, fra gli altri, dagli avvocati Calogero Petix, Rosa Salvago, Daniela Posante, Ignazio Valenza, Giuseppe Peritore e Antonio Provenzani.

Sia gli indagati, ai quali si contesta il reato di omicidio colposo in concorso, che i familiari di Mugnos, potranno nominare un consulente tecnico di parte per l'autopsia.