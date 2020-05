Via ai lavori sulla fognatura, disposte modifiche al traffico

Via ai lavori di normalizzazione dei tratti di fognatura, cambia il traffico veicolare per i prossimi 18 e 19 maggio in alcune vie del centro abitato.

Con apposita ordinanza comunale, è stato disposto il divieto di sosta, su entrambi i lati, in via Arch. Licata (da via Montevideo a via La Cognata), via Mazzini (da corso Brasile a corso F. Re Capriata) e via Volturno, nel giorno 18 maggio 2020, nella fascia oraria 7-17. Inoltre è stato imposto il divieto di sosta su entrambi i lati, in via Cairoli (da corso F. Re Capriata a via De Pasquali), via Campobello (da via Cavour a via Mazzini), via Palma (da via Po a via La Cognata), corso F. Re Capriata (da via via Mazzini a via Cairoli) e corso Serrrovira (da via Bruna a via Santander), il 19 maggio 2020 sempre dalle 7 alle 17.