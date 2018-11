Lavoratori di pubblica utilità, approvata la stabilizzazione

Stabilizzati i lavoratori dei progetti di pubblica utilità. Ne dà notizia l’amministrazione comunale che ha approvato il fabbisogno del personale, il piano annuale e triennale delle assunzioni 2018-2020.

“Mantenendo fede agli impegni assunti con le organizzazioni sindacali – si legge in una nota –, e nell'ambito dei provvedimenti mirati ad una più efficiente organizzazione dei servizi e della macchina burocratica dell'ente, la giunta comunale, sotto la presidenza del sindaco Giuseppe Galanti e con l'assistenza del segretario generale Pietro Amorosia, ha approvato il fabbisogno del personale, il piano annuale e triennale delle assunzioni 2018-2020, con relativa stabilizzazione dei lavoratori esecutivi dei progetti di utilità collettiva, distinti, anno per anno con l'indicazione della spesa, che rispetta i limiti di spesa complessivi stabiliti”.

Per l'anno 2018, con contratti che variano dalle 18 alle 21 e 24 ore settimanali, il piano prevede la stabilizzazione di 132 unità, di cui 32 della fascia A/1, 83 C/1, 15 Agenti di PM, e due di categoria D/1. Per l'anno 2019 è prevista la stabilizzazione di personale Asu: 12 unità di categoria 1 e sei unità di categoria C/1, tutte per venti ore settimanali.

Nessun stabilizzazione è prevista nell'anno 2020.