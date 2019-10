Grande successo per il progetto "Io leggo perché": domani la conclusione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si concluderà domani (venerdì 25 ottobre), in Piazza Matteotti, se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, o all'interno della biblioteca comunale in caso di condizioni avverse, il progetto denominato “Io leggo perchè?” , fatto proprio dall'Amministrazione comunale , ma indetto a livello nazionale per la promozione alla lettyra come passione da condividere per fare crescere. Da lunedì, 21 a domani, diverse decine di ragazzi delle quinte classi elementari e delle tre classi di scuola media inferiore, si sono alternati all'interno dei locali della biblioteca dedicata a “Luigi Vitali”, per partecipare ad una visita guidata da parte del personale al fine di fare conoscere ai ragazzi il ricco patrimonio librario della biblioteca e il modo in cui lo stesso è suddiviso nei vari settori. Ultimata la visita i ragazzi, dopo aver dato vita alla lettura di un brano di un libro , hanno esposto le proprie considerazioni e riflessioni, per un commento sul contenuto del brano appena ascoltato. Oggi, la giornata prevede la partecipazione di Francesco Pira che leggerà e commenterà un brano estratto da libro “Pirateria”, di cui è lo stesso è autore.

Grossa è la soddisfazione sia dell'Amministrazione, che degli organizzatori dell'evento, per la ricca partecipazione di giovani a questo importante evento culturale. Per l'occasione, ad ognuna delle biblioteche degli istituti comprensivi, l'Amministrazione

comunale ha donato una copia della Costituzione della Repubblica Italiana ed una dell'opuscolo divulgativo agroalimentare.