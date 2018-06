Insediamento dei seggi elettorali anticipato a sabato 9 giugno

L'insediamentodei 42 seggi elettorali, già composti mediante pubblico sorteggio, per l'elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale, avverrà sabato 9 giugno alle 16 e non domenica mattina alle 6.

A stabilirlo è stato l'assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Finanza Pubblica, Bernadette Grasso, che ne ha disposto la comunicazione agli uffici interessati con lettera circolare n° 61482 del 31 Maggio.

Sabato è prevista soltanto la costituzione dei seggi dopo di che, ogni altro adempimento, sara' rimandato a domenica mattina. In vista dell'ormai prossimo appuntamento elettorale, tutti i presidenti di seggio nominati dalla Corte d'Appello o dal Comune in sostituzione dei rinunciatari, mercoledì, 6 giugno, alle 17, si ritroveranno presso l'aula capitale dell'ex Convento del Carmine, per il tradizionale incontro tecnico, nel corso del quale verranno illustrate le norme e le modalità da conoscere e mettere in pratica, per il buon andamento delle operazioni elettorali.