Nuovo incendio all'ex macello: l'area è sottoposta a sequestro

Nuovo incendio, il secondo in un mese, nell'area dell'ex mattatoio di via Umberto II a Licata. A riportarlo è il Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Stando al quotidiano palermitano, nello stesso luogo (ancora sotto sequestro) dove si registrò un terribile rogo che fece andare in fumo (letteralmente) migliaia di kit per la raccolta differenziata, vi sarebbe stato un principio di incendio che è stato però prontamente domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco.