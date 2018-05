Un altro incendio scuote Licata: le fiamme hanno distrutto un bar

Fiamme anche in un bar di corso Roma. E' accaduto all'alba, a pochi passi dal Municipio. E non è che l'ennesimo rogo che si registra a Licata dove, visto il ripetersi di misteriosi incendi, è allarme.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 e sono rimasti al lavoro, cercando di salvare il salvabile, fino alle 5,30. Accanto ai pompieri anche i carabinieri che hanno avviato le indagini su un fronte di 360 gradi, senza nulla escludere e senza - sembrerebbe - nulla privileggiare. Le cause dell'incendio non sono chiare. Di certo pare però che vi sia un fatto: i carabinieri non hanno riscontrato alcun segno di effrazione ai locali del bar "Despacito".

Le fiamme hanno letteralmente inghiottito ogni cosa che era all'interno del bar. I danni, per il proprietario che è un trentasettenne di Licata, sono ingenti.