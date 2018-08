Brucia un autocarro, ormai è un autentico bollettino di "guerra"

Ogni mattina il bollettino – non è di guerra, ma comincia a prenderne le sembianze, - si arricchisce di un nuovo incendio auto. Lo aveva già evidenziato, lo scorso giugno, - e così è, di fatto, rimasto – il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio.

Anche stanotte, in contrada Pezza, un'area di campagna di Licata, è andato a fuoco un autocarro. Era l'1,40 circa quando i vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno raccolto "l'Sos". Sono rimasti al lavoro per quasi un'ora e poi, naturalmente, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire che cosa abbia innescato la scintilla iniziale del rogo.

Quanto è accaduto stanotte non è altro che il terzo incendio consecutivo: due auto e un mezzo pesante. Ma già nelle scorse settimane sono stati due o tre gli autocarri che sono andati a fuoco. L'interrogativo si fa sempre più imponente: cosa sta succedendo a Licata?