Fuoco ai cassonetti nella notte, l'emergenza rifiuti dilaga

Notte di incendi a Licata. L’emergenza rifiuti non si ferma, tutt’altro. Nella notte roghi nei cassonetti di via delle Due Rocche e poi anche in via Savarino. Al lavoro i vigili del fuoco che sono riusciti a domare e spegnere le fiamme.

Licata, sotto l’aspetto dell’emergenza rifiuti, vive uno die periodi più bui. Sono centinaia i cittadini che ogni giorno chiedono l’intervento del commissario straordinario, Maria Grazia Brandara. Giovedì albergatori e semplici cittadini scenderanno in piazza per dare vita ad un corteo pacifico. Alla manifestazione anche la Confcommercio.