Oltraggiato murales dedicato a Rosa Balistreri, l'artista: "Sono senza parole"

Qualcuno ha oltraggiato il murales di Rosa Balistreri. Il dipinto che si trova a Licata, è stato imbrattato da dei vandali. Qualcuno, presumibilmente nella notte, ha sfigurato il volto della cantastorie licatese. Un gesto brutto che ha mandato su tutte le furie anche l’artista che ha omaggiato Licata con un dipinto, diventato simbolo di ripartenza.

"I baffi – scrive Desirè Di Liberto sulla sua pagina Facebook – sulla mia Rosa Balistreri, che ho dipinto mettendoci l’anima. Un occhio dorato e la bocca scarabocchiata di rosso. Io non ho più parole. Questo l’orribile spettacolo che mi sono trovata davanti. Io che mi spendo sempre anima e corpo per questa città. Io che spero sempre nella sua rinascita e mi metto in gioco ripulendola, colorandola a spese mie coi miei murales, col mio sudore, senza pretendere nulla in cambio, che colgo ogni occasione per valorizzarla quando faccio i progetti per l’università di Palermo dove studio. Io, che cerco con tutte le mie forze di aiutarla. Non mi merito dai miei concittadini tutti questi sputi in faccia. Sono davvero furiosa, arrabbiata, delusa".

Il dipinto di Rosa Balistreri è stato inaugurato nel 2018. Si tratta del murales più grande di sempre realizzato in onore della cantante folk originaria del quartiere Marina. Il murale/ritratto è stato eseguito dalle artiste Desirè Di Liberto, Erica Damanti e Gloria Cardella all’esterno dello stadio Calogero Saporito (nel quartiere Villaggio dei Fiori) e prende il nome di “Otto mani di donna per Rosa”.