Operazione antimafia Halycon, interviene Impegno Giovane per Licata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio comunale in merito all'operazione Halycon, registriamo anche l'intervento del neo gruppo consiliare “Impegno giovane per Licata”, che, per mezzo del proprio capogruppo, Piera Di Franco, così si esprime.

"Alla luce di quanto accaduto nella giornata di ieri a Licata in merito all'operazione antimafia 'Halycon', il gruppo consiliare 'Impegno Giovane per Licata', formato da Piera Di Franco, Andrea Burgio e Francesco Moscato, intende manifestare la propria soddisfazione nei confronti del lavoro svolto dalle forze dell'ordine ed auspica che venga mantenuta una forte attenzione su questa città, la quale necessita di ritrovare un profondo senso di legalità che a volte pare essere poco percepito dall'intera cittadinanza. Ci auguriamo inoltre – conclude Piera Di Franco – che venga fatta chiarezza sull'accaduto e confidiamo nel lavoro degli organi inquirenti ribadendo l'importanza di ridare a questa città la serenità che merita".