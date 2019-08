La giunta Galanti continua a perdere pezzi: va via Vincenti

In attesa della riunione che dovrebbe portare ad una revisione complessiva della compagine politica che ne sostiene l'azione politica, la giunta Galanti inizia a perdere pezzi.

Nei giorni scorsi si è dimesso infatti il vicesindaco Angelo Vincenti, come racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi, lamentando l'assenza delle "condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni" a lui assegnate. Nei giorni scorsi si era già dimessa l'assessore Laura Termini.

Galanti del resto nei giorni scorsi aveva annunciato di aver "maturato la scelta di azzerare la giunta comunale", ritenendo che fosse necessario "fare appello a nuove ulteriori forze e contributi da coinvolgere nella squadra assessoriale".