Girgenti acque, fissato un tavolo tecnico: l'incontro al Palazzo di Città

A seguito dell'incontro avuto la scorsa settimana in Prefettura, nel corso del quale si è ampiamente parlato dei rapporti tra Girgenti Acque ed i comuni da esso serviti, su esplicita richiesta, precedentemente concordata con il sindaco Giuseppe Galanti, l'assessore alle risorse idriche, Antonio Pira, ha indetto un tavolo tecnico, per domani, mercoledì 20 febbraio, in programma al palazzo di Città.

"Durante l'incontro - fanno sapere da Palazzo di Città - si parlerà soprattutto degli interventi oramai indifferibili che Girgenti Acque è chiamato ad eseguire al fine delle eliminazione delle numerose perdite idriche registrate nel territorio comunale, e del ripristino del manto stradale".