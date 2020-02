"Giovani in crescendo", concorso di musica e canto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Ufficio Europa porta a conoscenza degli interessati che è stato indetto il Concorso di Musica e Canto - VII edizione Pesaro: 6, 7 e 8 Maggio 2020 a cura dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Comune di Pesaro e della Confcommercio ‘Giovani in Crescendo’.

Tale competizione è inserita nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, per l’a.s. 2019/2020 ed è contenuto nella Tabella A allegata al D.M. n. 756 del 21 maggio 2019. Pertanto, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che ottengono risultati elevati nel Concorso musicale “Giovani in Crescendo” possono accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 n. 182.

L'obiettivo è di promuovere il confronto e lo scambio di esperienze musicali, per fornire ai giovani partecipanti un’importante occasione di crescita come interpreti, come musicisti ma soprattutto come individui.

Destinatari sono gli alunni delle scuole primarie, delle scuole medie e medie ad indirizzo musicale, delle scuole superiori, dei licei musicali, dei conservatori di musica, delle scuole ed accademie musicali private. Ogni scuola potrà partecipare anche con gli alunni che non fanno parte di un progetto scolastico musicale, ma che hanno un talento e vogliono partecipare individualmente o come gruppo, nonché con gli ex-alunni di età non superiore ai venticinque anni. Possono partecipare al Concorso anche coloro che non appartengano ad istituti scolastici o a scuole di musica e hanno un'età compresa tra i 6 e i 25 anni. Saranno inseriti nella categoria delle Scuole Private di musica e canto.

NORME GENERALI Il Concorso si articola nelle seguenti Categorie: - Scuole elementari; - Scuole medie; - Scuole medie ad indirizzo musicale; - Scuole superiori; - Licei Musicali “junior” (biennio) - Licei Musicali “senior” (triennio) - Conservatori “junior” (fino a 16 anni) - Conservatori “senior” (dopo i 16 anni) - Scuole e Accademie private di musica e canto “junior” (dai 6 ai 15) - Scuole e Accademie private di musica e canto “senior” (dai 16 ai 25)