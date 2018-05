Amministrative, in campo anche Gianluca Mantia: completo il quadro dei candidati

Si completa il quadro dei candidati per la poltrona di sindaco di Licata, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il quarto nome è quello di Gianluca Mantia che sarà appoggiato dalla lista civica “Licata un bene comune”.

"La nostra lista civica - ha dichiarato - è l’unione delle battaglie che abbiamo combattuto in questi anni, i nostri temi sono il lavoro, la risoluzione della questione rifiuti e la necessità di dare un governo stabile alla città. Tramite professionisti che operano nel campo dei finanziamenti europei, cercheremo l’intercettamento a mio avviso di fondamentale importanza”. Mantia sarà candidato anche al consiglio comunale.

Mantia dovrà vedersela con Pino Galanti, vicino alle posizioni politiche del deputato regionale Carmelo Pullara, con quattro liste a sostegno. Galanti era stato già candidato nel 2015, perdendo al ballottaggio con Angelo Cambiano.

Per il Movimento 5 Stelle, si fa avanti Annalisa Cianchetti, già assessore alle Pari Opportunità nella giunta Cambiano. Cianchetti, che ha pubblicato anche un video su Facebook in cui spiega le ragioni della sua candidatura, è una poliziotta in quiescenza, e godrà dell'appoggio di una parte dei consiglieri vicini all'ex sindaco. Infine, in corsa anche Giuseppe Montana, ex comandante della polizia municipale di Licata ed attuale dirigente del dipartimento a Gela. Una candidatura venuta fuori negli ultimi giorni, vicina al centrodestra.

Intanto, il Movimento 5 Stelle si spacca sulla lista presentata sotto il simbolo del Movimento che fa riferimento all'ex sindaco Angelo Cambiano. "La lista dei candidati consiglieri e sindaco presentata sotto direttiva 'ex Sindaco Cambiano' - si legge in una nota firmata dagli attivisti - è stata attinta prevalentemente dal suo personalissimo entourage senza tenere conto della lista da noi presentata e inviata il 20 marzo, entro e non oltre, i termini previsti dal regolamento del M5S. Lista con i nomi dei candidati consiglieri e candidato sindaco, tutto fatto in piena democrazia e trasparenza secondo le regole stabilite dal Movimento stesso".