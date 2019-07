Gestione servizio idrico, Galanti e Licata contro la Spa

Gestione del servizio idrico, il Comune di Licata scende in campo contro la possibilità di una Spa a capitale pubblico. ll sindaco Giuseppe Galanti e il suo esperto in materia di risorse idriche, Salvatore Licata, con una lettera hanno ribadito che "l'azienda speciale consortile è l'unica forma di conduzione adatta a evitare il ripetersi delle 'anomalie gestionali' fin qui registrate con Girgenti Acque, con controlli effettivi e minuziosi sul servizio reso è, e dovrebbe essere, di facile comprensione a chi ha avuto il gestore privato, fino ad adesso".

Per questo i due si dicono "stupidi dell'orientamento, prima contraddittorio e recentemente più deciso, espresso dai massimi vertici dell'Ati, che pare intendano proporre una società Spa, quale successore a Girgenti Acque, perchè più snella. Noi pensiamo - continuano - che al Gestore precedente non sia mancata la snellezza. Quello che è mancato è stato il controllo, pur in presenza di precise e circostanziate denunce, dell'operato in ogni singolo comune servito. Ai cittadini non importa se l' Azienda che verrà sarà snella o meno, ma che sia efficiente, che svolga un servizio efficace e che lo stesso sia economico e sopratutto che riceva i controlli e la vigilanza che occorre. E' un dato di fatto che è dovuta intervenire prima la Procura della Repubblica e dopo la Prefettura per interrompere un andazzo che era diventato insopportabile ed in sostenibile per i cittadini della provincia".

Per tutto questo, dicono, "serve un cambio d marcia e serve subito da parte dell'organo direttivo dell'Ati, se si vogliono cogliere le pressanti richieste che provengono dai cittadini vessati, giustamente stanchi di vedere fuorviata la loro aspettativa di un servizio che risponda ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità”.