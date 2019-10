Il sindaco Galanti incontra il soprintendente ai beni culturali Michele Benfari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nella mattinata odierna, il Sindaco Giuseppe Galanti, al Palazzo di Città, su invito dell'Amministrazione comunale, ha accolto il Soprintendente ai Beni Culturali di Agrigento, arch. Michele Benfari, per un primo incontro tra le parti per il rilancio dei rapporti ai fini della valorizzazione e fruizione di tutti i beni monumentali, artistici, archeologici e culturali di Licata.

All'incontro odierno hanno partecipati anche gli assessori comunali ai beni culturali, Violetta Callea e al turismo, Andrea Burgio, in rappresentanza del Comune; mentre il Soprintendente è stato accompagnato dall'archeologa Nuccia Gullì, peraltro profonda conoscitrice del territorio comunale di Licata, grazie alle sue numerose ricerche e studi su di esso realizzato. Dall'incontro è emersa chiara l'intenzione di allargare il progetto di recupero e rilancio delle ricchezze archeologiche, monumentali, paesaggistiche e culturali del posto, agli altri enti competenti in materia, per un più organico e proficuo intervento.