Raccoglievano olive su un terreno che non gli apparteneva, due arresti

Sarebbero stati sorpresi - tende e quant'altro necessario alla mano - mentre raccoglievano olive in contrada Poggio Cuti Cascino a Licata. Quell’appezzamento di terreno sul quale erano alacremente al lavoro non era però il loro. E’, dunque, per l’ipotesi di reato di furto che due licatesi: Eugenio Solarino di 46 anni e Vincenzo Spiteri di 51 anni sono stati arrestati ieri mattina dai poliziotti del commissariato di Licata.

A chiedere l’intervento degli agenti è stato il proprietario del terreno. Quando la volante della polizia di Stato è giunta sul posto avrebbe trovato i due al lavoro. Subito, in flagranza di reato, è scattato l’arresto e su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, sono stati posti ai domiciliari.

Il sacco di olive che i due avevano già raccolto è stato restituito al proprietario dell’appezzamento di terreno. I poliziotti, durante il sopralluogo nell’uliveto, hanno appurato anche che alcuni alberi risultassero essere stati danneggiati.