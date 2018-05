"Furto di energia elettrica ed evasione", arrestate due casalinghe

Due casalinghe sono finite in manette a Licata, con l'accusa di furto di energia elettrica. Nel corso di un controllo del territorio, i carabinieri hanno arrestato Samanta Cicatello, 30 anni, e Angela Castagna, 50 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo un'ispezione nelle abitazioni delle due donne, insieme al personale della società Enel distribuzione di Palermo, è stato scoperto che le casalinghe si sarebbero allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica, sottraendo energia per alimentare le loro abitazioni.

Inoltre, i carabinieri, durante un controllo in occasione della festa di Sant'Angelo, hanno sorpreso una delle due donne arrestate, Samanta Cicatello, finita ai domiciliari per furto di energia elettrica, mentre vendeva panini e bibite in strada, durante la festa. La donna è stata, dunque, arrestata anche per evasione e condotta nuovamente nella sua abitazione.