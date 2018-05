Banda di ladri "visita" la chiesa di Santa Barbara, arraffati pc e chitarre

Sono riusciti ad intrufolarsi e hanno portato via alcuni strumenti musicali, fra cui alcune chitarre, e un computer. Ad essere "visitata", questa volta, non è stata un'abitazione ma la chiesa di Santa Barbara, in via Palma a Licata. A scoprire il furto - messo a segno tra gli uffici e la sacrestia della parrocchia - è stato padre Gerlando Montana.

Il sacerdote ha già formalizzato una denuncia alla polizia e gli agenti del commissariato cittadino hanno già avviato le indagini. Già nei mesi passati, la chiesa di Santa Barbara era stata "visitata" ed anche allora il bottino fu praticamente analogo.