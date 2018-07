"Allacci abusivi alla rete idrica", il giudice convalida gli arresti: sono cinque agricoltori

Avevano quasi ultimato gli interventi di collegamento alla condotta, cercando di non alimentare sospetti, tanto da delimitare l’area con appositi segnali. A rovinare i piani, sono stati i carabinieri che hanno scoperto, l’ennesimo, furto d’acqua nell’Agrigentino. Cinque agricoltori erano in grado di sottrarre cento litri d’acqua al secondo dalla rete pubblica. Il giudice Gianfranca Claudia Infantino, ha convalidato gli arresti ed ha messo gli agricoltori in libertà.

Gli indagati, adesso liberi, sono: Pasquale Cipolla e Rosario Russotto, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Balsamo; Angelo Oliveri e Salvatore Caico, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaspare Lombardo ed infine, Angelo Corvitto difeso dall'avvocato Francesco Sanfilippo. La prossima udienza si terrà il 16 ottobre. I ladri d'acqua hanno colpito nelle campagne di contrada Canterlitti, poco lontano dalla statale 115.