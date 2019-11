Fondi per il fondo librario antico, l'amministrazione a Pullara: "Progetto presentato in tempo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La richiesta di finanziamento per la digitalizzazione del fondo antico librario è stata presentata entro la scadenza. Il progetto è stato il frutto di un ottimo lavoro di squadra.

L’assessore Violetta Callea - che ha segnalato l’opportunità - ha lavorato intensamente ed in sintonia con il responsabile del dipartimento Cultura, dottor Vincenzo Curella ed il Rup Angelo Mazzerbo, che hanno seguito, per loro competenza, tutto l'iter amministrativo finalizzato alla richiesta di finanziamento per un importo di 95.000 euro.

Non è mancato il sostegno del Consiglio Comunale ed in particolare del presidente Giuseppe Russotto, che ha inserito il progetto all’ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale del 6 agosto che, a sua volta, ha deliberato all’unanimità dei presenti in favore della proposta.

Quindi stia sicuro l’onorevole Pullara che questa amministrazione lavora incessantemente per il bene del paese, con autonomia e grande senso di responsabilità istituzionale. La sintonia tra sindaco, presidente del Consiglio e maggioranza consiliare è piena. Il Comune c’è, seppur con pochi uomini e mezzi. Adesso attendiamo che anche gli altri attori istituzionali facciano la propria parte, perché Licata attende risposte.