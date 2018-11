Allagamenti a Fondachello, pronto un piano

Nuovo sopralluogo nel rione Fondachello-Playa, per individuare gli interventi necessari per risolvere gli allagamenti nella zona. Questa volta, presenti anche i rappresentanti di Girgenti Acque.

All’incontro, hanno partecipato anche uomini della Protezione civile, tecnici del Comune, l'assessore al ramo, Antonio Pira e l'esperto del sindaco Salvatore Licata.

A conclusione dell'incontro, la Protezione Civile di Agrigento ha assunto l'impegno di redigere un progetto, con conseguente realizzazione di un percorso alternativo del tratto di condotta fognaria, di adduzione all'impianto di depurazione, che dal penultimo pozzetto conduce all'ultimo, baypassando il ponte sulla foce, “previo controllo da parte del dei tecnici comunali sulla titolarità dell'area .- si legge in una nota – sui cui realizzare l'opera, in considerazione del fatto che l'attuale tratto risulta intasato, come già appurato in occasione del primo sopralluogo”.

“Si è reiterato a Girgenti Acque – si legge ancora – la rimessa in efficienza delle stazioni di sollevamento dalla S12 alla S7 , con controllo della funzionalità delle condotte di collegamento”.

Inoltre, con un progetto redatto da Girgenti Acque e approvato dall'amministrazione giudiziaria, si completerà il lavoro per la realizzazione dello scolmatore in ingresso all'impianto di depurazione.