Fiume Salso, operai lungo gli argini

Operai lungo gli argini del fiume Salso, dopo il tavolo tecnico indetto della scorsa settimana, voluto dal presidente della Regione Nello Musumeci, nella mattinata di oggi alcuni tecnici della Protezione Civile di Agrigento sono stati a Licata per effettuare un sopralluogo lungo gli argini del fiume, nel tratto compreso tra la zona dello stadio Liotta e quella della zona ex Montecatini.

Per l'amministrazione comunale, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Galanti all'intervento dei tecnici ha partecipato l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Pira.

Obiettivo del sopralluogo è stato quello di prendere visione di tutti i canaloni di gronda, che si trovano all'interno del centro abitato che recapitano le acque meteoriche nel Salso, per poi individuare i lavori necessari alla disostruzione e pulizia del fiume.