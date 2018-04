Fiera di Sant'Angelo, ecco come cambia la viabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Allo scopo di consentire le operazioni di montaggio e smontaggio degli stands da utilizzare per lo svolgimento della fiera di Sant'Angelo, in programma dal 1 al 6 maggio 2018, in condizioni di sicurezza e di tutela sia della pubblica che della privata incolumità, il dirigente del dipartimento Polizia Municipale, con ordinanza n° 99 di oggi, 19 aprile 2018, ha dettato le norme di disciplina del traffico veicolare da rispettare in occasione delle operazioni.

In particolare, il provvedimento così dispone:

1. dal 23 aprile 2018 fino a completamento delle operazioni di montaggio:

- istituzione del divieto di sosta con rimozione e di transito quando risulta necessario, alternativamente su entrambi i lati di Corso Umberto e Corso Roma, al fine di garantire la corretta circolazione veicolare;

2. dal 7 maggio 2018, fino a completamento delle operazioni di smontaggio:

- istituzione del divieto di sosta con rimozione e di transito quando risulta necessario, alternativamente su entrambi i lati di Corso Umberto e Corso Roma, al fine di garantire la corretta circolazione veicolare.