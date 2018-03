Festività religiose in città, il commissario straordinario firma due direttive

Con l'approssimarsi della primavera e delle tradizionali feste religiose che caratterizzano la vita cittadina, perché particolarmente sentite dalla collettività, il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, ha firmato due direttive, indirizzate ai competenti uffici comunali, perché provvedano, laddove ricorrano i presupposti tecnico e giuridici, e nel rispetto delle competenze gestionali e di tutte le norme di legge e regolamentari, a predisporre gli atti necessari per la fornitura del servizio di illuminazione straordinario ed artistica dei corsi principali della città.

Le feste in programma della prima direttiva sono quelle della Madonna Addolorata, al Settimana Santa, la Santa Pasqua, Festività di S. Angelo del 5 maggio, e quella di Gesù Bambino di Praga.

La seconda direttiva ha come oggetto specifico le celebrazioni in nore della Madonna Addolorata, in programma dal 22 al 25 marzo 2018, per le quali, tra le altre cose sono previsti la concessione del servizio bandistico, e altri servizi per la esibizione di una prestazione aritstica e musicale, a cura dell'Associazio e Cult. Zampopgnari Licatesi “V. Calamita” tratto dal brano folk, “Lu venniri matina”, di Rosa Balistreri, in programma il giorno 23 marzo, in piazza Progresso, ela realizzazione del concerto “Note di Passione”, a cura dell'Associaizone Culturale Musicale Città di Licata “A. Vella”, in programma il giorno 24 marzo presso la chiesa di San Francesco.