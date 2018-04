Festeggiamenti in onore di Sant'Angelo, ecco il programma

Ci siamo. Manca poco ormai per i festeggiamenti in onore di Sant'Angelo, che si terranno dal primo al sei maggio.

Si comincia con una sfilata a cura di Brums - dalle 20,30 alle 22 - in piazza Progresso. Il due maggio, a partire dalle 21, in piazza Progresso, si esibirà l'University Karate Club. Mercoledì, 3 maggio, alle 17,30, in chiesa Sant’Angelo prendono il via i riti. Alle 18,30, nel chiostro di San Francesco, l’apertura della mostra d’arte contemporanea “Sicilia Art and Sea” a cura di Michelangelo Lacagnina. Alle 20, l’esibizione del gruppo folk “A Lanterna” al chiostro Sant’Angelo. Un'ora dopo, intrattenimento musicale in piazza Progresso. Il 4 maggio entrano nel vivo le celebrazioni religiose: alle 19 nella chiesa patronale la santa messa che precede il trasferimento dell’urna del Santo sull’altare maggiore. Alle 21, in piazza Progresso, un’esibizione di danza Asc Dilettantistica – Asd Artedanza. Alle 22,45 sulla banchina Marina d’Italia spettacolo acquatico musicale.

Il 5 maggio la giornata clou dei festeggiamenti: alle 8,30, l’esposizione dei ceri votivi. Poi la sfilata dei muli parati e dei carretti siciliani. Dalle 20, la processione dell’urna con le reliquie del patrono per le vie della città. A mezzanotte in piazza Progresso sosta dell’urna e canto a Sant’Angelo.

I festeggiamenti termineranno il 6 maggio. Alle 11 in centro sfilata del gruppo folk "A Lanterna". Alle 15, sulla banchina Marinai d’Italia i tradizionali palio a mare ed albero della cuccagna a cura dell’associazione “Albero della Cuccagna”. Alle 19,30, l'esibizione in centro dell’associazione Zampognari Licatesi “Vincenzo Calamita”. Alle 21,30, in piazza Progresso "Insieme hhow in tour" con Carmelo Caccamo, "I Falsi d’Autore", il duo Antonella Cirrone e Mariuccia Cannata. A mezzanotte spettacolo acquatico musicale sulla Banchina Marina d’Italia.