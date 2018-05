Entrano nel vivo a Licata i festeggiamenti in onore di Sant'Angelo. Domani, 5 maggio, arriva la giornata clou, che avrà il suo culmine con la solenne processione dell'urna contenenti le sacre spoglie del martire carmelitano, accompagnato dalle massime autorità civili, militari e religiose cittadine, lungo il tradizionale percorso che, partendo alle 20 da piazza Sant'Angelo, si snoderà per le vie cittadine, per poi fare ritorno in chiesa dopo mezzanotte.

Intanto residenti e turisti, dalle ore 8,30 sino alle 21 in piazza Elena potranno ammirare i quattro ceri, mentre, in via Salso, sempre alle 8,30, avrà inizio la tradizionale sfilata dei Muli Parati, carretti siciliani e gruppo folk.

Alle 11 messa solenne nella chiesa di Sant'Angelo, alla presenza delle autorità civili e militari. I festeggiamenti proseguiranno e si concluderanno domenica, 6 maggio, ancora con sfilata del gruppo folcloristico “A Lanterna” ed alle 19,30 con sfilata del gruppo Zampognari Licatesi Vincenzo Calamita.

Inserata spettacolo musicale in piazza Progresso, con inizio alla 21,30, con Insieme Show in Tour 2018, e alle 24 chiusura di questa edizione dei festeggiamenti in onore di Sant'Angelo con uno spettacolo acquatico musicale che si terrà presso la Banchina Marinai d'Italia.