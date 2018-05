Festa di Sant'Angelo, concerto di Suor Cristina in piazza Progresso

Sarà Suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia, l'ospite d'onore musicale che domenica 6 maggio concluderà il concerto in programma, con inizio alle 21,30, in piazza Progresso, in onore di Sant'Angelo, patrono della città.

L'esibizione dell'ormai nota artista di livello internazionale, è inserita nell'ambito dello spettacolo “Insieme Show Tour 2018!”, che vederà la partecipazione di Carmelo Caccamo, de "I falsi d'autor"e e il duo Antonella Cirrone e Mariuccia Cannata.

Intanto, il programma, per quanto concerne la serata di oggi prevede un'esibizione sportiva di arti marziali, dalle 21 alle 23,30 in piazza Progresso, a cura dell'associazione “A.S.D. University Karate Club”.

Domani, 3 maggio, alle 17,30 Adorazione Santo Rosario e Novena all'interno del Santuario di Sant'Angelo; alle 18,30 apertura della mostra d'arte contemporanea presso il chiostro di San Francesco, a cura di Michelangelo Lacagnina “Sicilia Art Club”; esibizione del gruppo folk “A Lanterna”, e alle 21 serata di intrattenimento musicale, in piazza Progresso, a cura dell'Unac - Unione Nazionale Arma dei Carabinieri, sezione di Licata.

Il programma proseguirà nei giorni 4, 5 e 6, con il clou previsto per il giorno 5, data della celebrazione ufficiale della festa del santo patrono.