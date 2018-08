Festa di Sant'Angelo, commemorate le vittime di Genova

La comunità licatese ha onorato la memoria delle vittime del ponte Morandi di Genova, in occasione della festa di Sant'Angelo. A renderlo noto è stato il santuario del patrono, che organizza le celebrazioni.

“È stata – scrive il santuario di Sant’Angelo in una nota – un’uscita inusuale quella di quest’anno per i festeggiamenti di mezz’agosto del patrono di Licata, Sant’Angelo Martire Carmelitano. A pochi giorni dalla tragica morte di vite umane per la caduta di un ponte, l’ennesima tragedia annunciata, non ce la sentivamo di far passare la cosa inosservata e per decisione dell’organizzazione la processione è iniziata senza banda, fuochi, con qualche rintocco di campane e poi la piazza in silenzio per qualche minuto. Per poi riprendere tutto come tradizione e consuetudine. W Licata e W Sant’Angelo”.