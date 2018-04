Festa di Sant'Angelo, attivato il Centro operativo di Protezione civile

Attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile, in occasione delle festività in onore di Sant'Angelo, patrono della Città, e della tradizionale fiera mercato, in programma dall'1 al 6 maggio. Lo ha stabilito un'ordinanza del commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara.

Il Centro operativo comunale ed il Centro segnalazioni emergenze avranno la propria sede operativa in un locale di proprietà comunale, sito al civico 4 di piazza Regina Elena. Avranno i compiti di attivare tutta una serie di “Funzioni di Supporto”, di attivare le organizzazioni di volontariato Guardia costiera ausiliaria onlus, Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile, la Cri, il gruppo Angeli per la Vita e l'Unione Nazionale Arma dei Carabinieri, tutte presenti sul territorio.

Con una successiva ordinanza, sempre di oggi, il commissario straordinario, ha approvato il Piano di emergenza per la Festa di Sant'Angelo, valido dall'1 al 6 maggio. Si tratta di uno strumento il cui scopo è quello di disciplinare lo sviluppo e i diversi aspetti relativi allo svolgimento dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono attenzionando, maggiormente, gli ambiti relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla Protezione civile, alla viabilità ed, infine, alla gestione degli spazi e dei principali percorsi, interessati dalle celebrazioni e dalle combinate manifestazioni, in modo da garantire, nell'emergenza, sufficienti e capaci vie, per il sicuro accesso ai mezzi e alle attività di soccorso e, parimenti, d'esodo per l'allontanamento della popolazione esposta.