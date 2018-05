Festa di Sant'Angelo, l'area del mercato ortofrutticolo diventa parcheggio

Destinata a parcheggio l'area all'interno del mercato ortofrutticolo di via Giarretta, in occasione delle festività dedicate a Sant'Angelo. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, in vista della grande affluenza di visitatori.

Secondo le indicazioni fornite dalla responsabile dello Sportello unico Attività produttive, Paola Pisciotta, il parcheggio sarà disponibile dalla 20 di oggi fino a tutto al 6 maggio, giornata di chiusura dei festeggiamenti.

Il servizio sarà gratuito. Per chi arriva da fuori Licata via Giarretta è facilmente raggiungibile da via Umberto II (ex strada Montecatini), per chi arriva in città dal Campobello o Agrigento, o dal ponte Federico II per chi viene dal lato di Gela.