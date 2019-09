Evento dedicato a Rosa Balistreri, ecco come cambia il traffico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domani, venerdì 20 settembre, nel 29° anniversario della morte di Rosa Balistreri, si terrà una manifestazione di commemorazione della grande artista licatese, organizzata dal cantastorie Mel Vizzi e in programma in corso Vitt. Emanuele, in un'area antistante la “Putia del Cantastorie”, attigua all'ingresso del teatro comunale.

A tal proposito , con propria ordinanza n° 85 di ieri 18 c.m., il sindaco Giuseppe Galanti ha disposto l'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione, per domani 20 settembre, dalle ore 18,00 fino al termine della manifestazione, in corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Regina Elena e via Martinez, autorizzando la rimozione di quei mezzi che, contravvenendo eventualmente le disposizioni di cui sopra, potrebbero compromettere il corretto e sicuro svolgimento dell'evento, arrecando pregiudizio alla pubblica incolumità.