Emergenza rifiuti, Pullara: "Si cominciano a ripulire le strade della città"

Iniziato lo sgombero dei rifiuti dalle strade di Licata. Ne dà notizia il deputato regionale Carmelo Pullara. "Entro due tre giorni avremo Licata nuovamente pulita - scrive in una nota - . Risale a qualche giorno fa l’incontro tra me, il commissario in carica del Comune di Licata e i referenti regionali per discutere della strategia più efficace da adottare affinché si arginasse l’emergenza igienico sanitaria. Abbiamo così deciso di richiedere al presidente Musumeci e al dottor Cocina di conferire anche presso la discarica di Catania".

"A giorni, finalmente e come già da me più volte annunciato, - prosegue Pullara - partirà la differenziata negli esercizi commerciali, poi toccherà ai privati. È un progetto pilota, ma affinché si parta correttamente occorre che la Srr indichi con puntualità i costi complessivi dei rifiuti, redigendo il Pef (piano economico finanziario). L’obiettivo è ridurre la quantità volumetrica dei rifiuti prodotti che costituisce la causa primaria dell’accumulo sulle nostre strade: le discariche non possono più contenere le quantità che hanno accolto in questi anni. Ciò a causa dell’obbligo della Sicilia di adeguarsi alla normativa nazionale che impone un contenimento dei volumi da conferire. E la gente è stanca ed è comprensibile che manifesti, la situazione è esasperante e lo comprendo perché da cittadino vivo anche io il grave disagio. I cittadini chiedono la soluzione definitiva".