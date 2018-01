Emergenza rifiuti, Brandara: "Garantire la raccolta differenziata"

È ancora emergenza per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati a Licara. Il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, ha deciso nuovamente di rivolgersi a tutte le sedi competenti per l’attuazione di ogni iniziativa utile alla realizzazione di tutto quanto concordato, in sede prefettizia, con l’Apea costituita dalla Srr, sia per porre fine all’emergenza derivante dalla sempre massiccia presenza di rifiuti indifferenziati in strada, sia perchè al più presto si avvii anche il servizio di raccolta e smaltimento della differenziata, all’interno del centro abitato e dell’intero territorio comunale di Licata.

"Nonostante il passare dei giorni – sono le parole del commissario straordinario del Comune – continua lo stato di emergenza, nel settore del servizio rifiuti, causata dalla non completa applicazione, da parte della Srr, dell’Apea e del Commissario Straordinario della Srr, dottor Gueli, di quanto concordato in Prefettura. Ciò ha determinato una costante attività sollecitoria del Comune, ai vari organi coinvolti dalle procedure che ad oggi si sono limitati alla raccol dei rifiuti indifferenziati, senza, tra l’altro, riuscire a superare lo stato di emergenza causato dalla sempre presenza di rifiuti solidi urbani in vari parti dell’abitato e del territorio comunale; sia anche perchè rimane non ancora affrontata e risolta la questione dei servizi finalizzati alla raccolta differenziata, nonostante, secondo la convenzione, già sottoscritta con l’Apea e la Srr, tale servizio doveva essere espletato previa stesura di un programma dei costi e dei tempi di attuazione, innumerevoli volte sollecitato all’Apea".

"Da ciò – prosegue il commissario – la nostra volontà di sollecitare, in tutte le sedi competenti, l’attuazione di ogni iniziativa affinchè l’Apea, costituita dalla Srr già pienamente operativa, nel rispetto di quanto disposto dall’ordinanza n° 2 del 2017 del presidente della Regione, possa garantire, come per legge e per contratto, il servizio integrato dei rifiuti, in modo particolare quello relativo alla raccolta differenziata".

"Il tutto al fine di evitare pregiudizi di carattere igienico – sanitario alla popolazione, di rispettare i precisi obblighi di legge, ed in modo particolare raggiungere, al più presto, i livelli percentuali di raccolta differenziata previsti, e, non ultimo, conseguire un notevole risparmio economico derivante da un minore conferimento di rifiuti nella discarica.

Infine, il commissario Brandara, ricorda che "sull’argomento, mi sono impegnata con coloro che hanno manifestato, e dei quali ho apprezzato la compostezza e la fermezza – sono sue testuali parole - ad indire un’assemblea cittadina alla presenza di tutti gli organi coinvolti in questa dolorosa vicenda. Occorre trovare, prima ancora delle responsabilità, la soluzione del problema, e fin quando questa soluzione non si avrà, sono disponibile a mettermi alla testa dei cittadini, pronta anche ad eclatanti azioni di protesta. Una cosa è certa, non siamo disposti a fare sconti a chicchessia, pur di raggiungere al più presto di ridare sicurezza, dal punto di vista igienico – sanitario, decorso e bellezza a questa splendida città".