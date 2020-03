In strada senza alcun motivo, fioccano le denunce: Licata "scende" in campo contro il Covid 19

L’Amministrazione comunale di Licata è in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ed anche "fermare" chi non rispetta i divieti imposti dal decreto ministeriale. Le forze dell’ordine oggi hanno denunciato altre 3 persone sorprese per strada senza alcuna buona ragione per farlo. "Violare il decreto sul Covid 19 è un reato, restate a casa".

Licata, scende in campo contro il contagio da Covid 19. Le operazioni sono coordinate dal vice sindaco Antonio Montana. Infatti, sono statii 4mila litri di igienizzante. Da stasera, verrà eseguita la sanificazione anche con i trattori degli agricoltori. "Abbiamo acquistato, ed arriveranno presto, altri 4.000 litri di igienizzante e stasera abbiamo ripreso la sanificazione della città, anche grazie alla sensibilità del consigliere comunale Enzo Graci che ha messo a disposizione il suo piccole trattore, con il quale possiamo arrivare nei quartieri in cui il nostro furgone non entra. Da domani - fanno sapere dal Comune - lo faremo con i mezzi di altri imprenditori agricoltori che hanno già dato la loro disponibilità".

A Licata, inoltre, è iniziata la distribuzione dei farmaci a domicilio ai non autosufficienti. "Con la croce Rossa, la guardia Costiera Ausiliaria ed altre associazioni di volontariato, abbiamo iniziato la consegna dei farmaci a domicilio ai non autosufficienti. Chiamate il numero del Coc, 0922893528 per richiedere il servizio. Agli utenti chiederemo di conoscere la farmacia di fiducia - fanno sapere dal palazzo del Comune - in alternativa quella più vicina alla residenza e se quest’ultima non ha il farmaco richiesto, quella che ce l’ha".