Elezioni Politiche, ecco cosa dovranno fare gli elettori residenti all'estero

Il responsabile dell'ufficio Elettorale comunale, Giuseppe Cottitto, comunica che "in occasione delle elezioni Politiche del 4 marzo 2018, gli elettori residenti all'estero che vogliono optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio Comune d'iscrizione, devono entro il 7 gennaio farne richiesta al proprio Consolato per posta o mediante consegna a mano. Il modulo di opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, può essere scaricato dal sito dell'Uuficio Consolare di residenza".